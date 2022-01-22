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NFT與元宇宙熱潮 網龍呂學森：替遊戲業迎來新機會

2022/1/22 19:02（1/22 23:22 更新）
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網龍總經理呂學森（圖）看好元宇宙、NFT的發展為遊戲業帶來新契機中央社記者韓婷婷攝 111年1月22日
網龍總經理呂學森（圖）看好元宇宙、NFT的發展為遊戲業帶來新契機中央社記者韓婷婷攝 111年1月22日
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）元宇宙、NFT（非同質化代幣）話題夯，中華網龍首發NFT產品正式上架，總經理呂學森表示，網龍擁有不少知名IP，可以連結NFT市場，是很好的延伸發展機會，未來也可能會出現網龍小元宇宙。

2022台北國際電玩展今天登場，網龍以巨型古代帝王宮殿為主題造景，現場活動釋出實體獎勵，同時設有「天子傳奇」港漫專區、「天子傳奇S」原著港漫動態典藏NFT專區，吸引眾多觀展玩家熱情互動。

呂學森接受中央社記者採訪時表示，元宇宙、NFT（非同質化代幣）的發展，為遊戲業帶來全新契機，NFT的出現，讓虛擬世界裡的東西與現實世界有對價關係，且可透過全新的機制轉換，有機會吸引更多人有投入。

他認為，網龍有很多舊遊戲，也滋養很多知名IP，從黃易群俠傳、戀愛盒子、武林群俠傳、吞食天地，到這次的天子傳奇S，未來都可以連結NFT延伸發展的機會，兼具樂趣跟價值的呈現，將是網龍發展NFT最大優勢。

另外，呂學森也預告，未來也可能會有網龍小元宇宙的出現，內部正在規劃將旗下自有遊戲朝內部小元宇宙發展出一個新平台，架構在更自由的社交跟交易。

至於遊戲本質上，網龍依舊深耕研發，呂學森表示，今年預計自製研發至少有兩款手遊推出，「天子傳奇S」推出時程照預期在發展，會依行銷規劃先推事前登錄，「尋秦記」則會在其後接續推出。未來還會有一款「吞食天地」系列新作，將遊戲結合NFT功能，會是一款全新的遊戲。（編輯：趙蔚蘭）1110122

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