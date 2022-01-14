國民黨活化黨史文物 推出蔣中正指揮刀NFT

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）為活化黨史文物，國民黨將總裁蔣中正的指揮刀數位化，製作成NFT（非同質化代幣），在日前赴美參展，國民黨黨史館主任林家興今天說，未來將透過數位創意方式，推廣黨史館業務。

國民黨今天召開記者會，公開蔣中正曾佩戴過、鑲有「勘亂建國」等文字的指揮刀，並對外介紹日前將指揮刀製成NFT，參加美國全球消費電子展（CES），引起熱烈迴響。

林家興在會中表示，國民黨在去年全代會通過的政策綱領中，包括要推動數位藝術，建立新型態的數位資產，目的就在結合創意，活化黨史文物，讓國民黨的老傳統有新風貌；現在不只是用文字宣示，更用行動實踐。

林家興說，透過將「蔣中正總裁指揮刀」打造成第一件國民黨NFT文物，製作成加密藝術品來做線上展覽、收藏，甚至未來可推出限量收藏品作為交易、拍賣用途，讓民眾感受黨史、國史文物的風采與歷史精神。由於海內外有許多民眾對於國民黨文物有高度興趣，未來還會推出其他收藏品NFT。

與會的國民黨立委吳怡玎表示，NFT是項很新穎的數位產品，政府要如何監管有一定的難度，台灣的新創團體做任何平台、產品或服務方式時，希望監管單位在還無法管的時候，先不要成為新創產業的絆腳時，立法院的角色就是扮演中間的媒介，作為新創業者與主管機關的溝通管道，希望政府不要先框住新創的發展，除非有違公眾利益。

中華民國區塊鏈大學聯盟理事彭少甫說，NFT與文物或藝術品結合有3項意義，首先是數位典藏的意義，一種資產保存，例如冬宮博物館梵谷名畫、大英博物館浮世繪等；其次是現代策展的意義，國民黨有很多具有歷史意義的文物，數位化後可以提供民眾的近用特性，文物也可以證明歷史，強化國民黨的民國史觀、以及抗戰的話語權。

彭少甫說，在大眾參與的意義上，NFT可以全世界流通，增加文物的近用特性，交易便捷透明，更呈現出現代人的自我描繪價值。

NFT為非同質化代幣（Non-Fungible Token），是一種被稱為區塊鏈數位帳本上的資料單位，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證。（編輯：蘇志宗）1110114