動力火車演唱會推NFT套裝門票 華研股價觸漲停

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（中央社記者吳家豪台北7日電）華研音樂將於今天晚間上架動力火車演唱會NFT（非同質化代幣），成為NFT概念股，今天華研股價跳空開高8.3元，盤中一度觸及漲停98.1元，成交量超過2300張。

華研在臉書粉絲頁公告，今天晚上8時將於 Fansi網站獨家販售 動力火車「都是因為愛」演唱會台北旗艦場 NFT NFT是什麼？ 非同質化代幣Non-Fungible Token，簡稱NFT。是區塊鏈的數據單位。每個代幣代表一筆數位資料，可以是畫作、音檔、影片、遊戲中的項目或其他形式的創意作品。

作品上架後可以無限複製，買家將拿到所有權證明並透過區塊鏈追蹤代幣，但不能獨占原始作品。

比特幣、以太幣等加密貨幣對NFT使用定義都有各自設有標準。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 限定雙人套裝組，限量10組，每組價格新台幣1萬9977元，內容包含3月5日演唱會雙人門票、限量周邊、獨家數位動態影音內容，還能在後台與動力火車進行專屬見面會。

華研今天向中央社記者表示，這次首度推出NFT，是因為剛好動力火車3月要辦演唱會，結合虛擬與實體形式，限量10組全部賣完的收入近20萬元，日後如果NFT轉手，華研還可以再分潤。但整體而言，NFT對營收貢獻仍相當小。

除了已有知名度的IP適合轉成NFT之外，華研認為，旗下新人如果推出NFT，以後也可能增值，華研一直在做內容，有很多面向可以嘗試。粉絲以前買明星商品可能買到仿冒品，現在經過加密技術，已沒有這方面疑慮。

擁有約2000首歌曲版權的華研說，旗下還有很多IP（智慧財產權）和圖文創作內容可以運用，希望提供有質感、具收藏價值的NFT，不會一下就把全部IP都轉成NFT。推出NFT應用也不影響華研現有的音樂授權業務，有助拓展更多收入來源和可能性。

其他文創股也看好NFT商機，霹靂布袋戲母公司霹靂國際多媒體去年10月30日攜手大型NFT流通平台Jcard發行「魔吞十二宮」NFT，限量1000包吸引鐵粉瘋搶，網站瞬間被流量灌爆，當機約15分鐘才恢復，開賣不到半小時就售完。（編輯：楊蘭軒）1110107