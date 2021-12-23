動力火車出道25年三度攻蛋 2022年重啟巡迴演唱會

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金曲組合動力火車宣布將於明年3月5日在台北小巨蛋重啟「都是因為愛」巡迴演唱會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北23日電）金曲組合動力火車出道25年，原訂7月舉辦的演唱會因COVID-19疫情取消，今天再宣布將於2022年3月5日在台北小巨蛋重啟「都是因為愛」巡迴演唱會，並於2022年1月8日開放售票。

動力火車今天透過經紀公司華研國際表示，重啟演唱會也像是送給歌迷的耶誕禮物。對於將三度登台北小巨蛋，動力火車興奮說，「這是歌手最嚮往的演出殿堂，最期待的是能再見到全場上萬名歌迷大合唱的畫面」。

動力火車透露現場將不會安排組曲，而是全曲重現，讓觀眾聽得過癮也唱得盡興，他們也笑說：「不只我們會努力背好歌詞，大家也要把詞記好，我們一開口，會唱的就一起唱。」

對於是否會加場，動力火車則說，若首場票秒殺就加開第2場，「雖然連唱2天會有點累，但沒關係，那是甜蜜的負擔。」

愛吃甜食的尤秋興笑說，即將到來的農曆春節是大魔王，不知道能不能抵抗美食誘惑並控制飲食，「我只能盡力但真的無法保證」，讓所有人哭笑不得。（編輯：張芷瑄）1101223