中環：明年推雲端儲存商業模式 搭NFT、元宇宙風潮

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）中環董事長翁明顯表示，非光碟營收比重從2成提升至5成，轉型效益顯現，可望連3年配息，結合區塊鏈技術，將於明年推出雲端儲存商業模式，搶搭NFT（非同質化代幣）及元宇宙風潮，明年成長可期。

中環11月合併營收新台幣8.2億元，月增5.47%，創今年以來新高。去年及今年已分別發放0.2及0.7元現金股利，明年可望再度發放股利回饋股東。

展望明年營運，翁明顯今天表示，受惠於雲端儲存、電競及智慧家庭等新產品的推出，以及強攻Value-add產品市場，加上集團觸控事業在車用及航太領域的成長，明年營收可望突破今年的表現。

翁明顯指出，近來熱門的NFT及元宇宙領域都在研究規劃進行中，已與美國迪士尼洽談，明年將透過旗下威秀的平台推出相關產品。他說，中環目前財務狀況良好，將持續進行併購，方向擬定電池、電動車及雲端領域。

翁明顯指出，中環具有領先的光碟製程技術及1000多項光學儲存專利，光碟片全球市占率達到6成。2019年底併購行銷全球五大洲的Verbatim品牌後，跨入品牌行銷及消費性電子產品領域，集團營收趨於多元化，非光碟營收比重從2成提升至5成。

Verbatim在產品開發上，成立電競品牌「Surefire」，已成功打入歐洲電競市場，未來將陸續推出具設計感的電競規格產品，更與德國著名軟體公司合作開發的Smart Home Security （SHS）產品，以符合歐盟GDPR規範為目標，除了帶來智慧家庭的便利，更避免家庭隱私畫面及訊息外流。

翁明顯指出，整合雙方產品研究開發的能量，結合區塊鏈技術，預計將於明年推出具有前瞻概念的雲端儲存商業模式，符合節能減碳的世界趨勢。

中環集團子公司富晶通，深耕車載工控應用市場，除原有知名品牌客戶，以核心電容觸控技術研發新產品，搶攻歐洲醫療及人機介面應用市場，公司營收將逐步成長。（編輯：張均懋）1101228