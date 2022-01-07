日出茶太搭NFT熱潮 手搖珍奶等競標價上看1000美元

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（中央社記者江明晏台北7日電）元宇宙題材夯，六角旗下手搖茶飲品牌「日出茶太」首度發行NFT，開放限量3款手搖茶飲讓玩家競標，上架後大漲90倍，競標價上看1000美元；日出茶太也是首個開放虛擬商店的手搖飲品牌。

六角國際旗下全球手搖茶飲品牌「Chatime日出茶太」首度發行NFT，正式跨足元宇宙的世界，提供兩種玩法，12月10日在OpenSea及OURSONG兩個NFT平台上開放限量3款手搖茶飲讓玩家競標，上架後大漲90倍，競標價上看1000美元。

另外，Chatime日出茶太在元宇宙的世界裡，是第一個開放虛擬商店的手搖飲品牌；只要4美元就有機會在全球開設限額限量虛擬門市，希望能把台灣珍奶文化與價值永久保存在這個世界上。

有別於實際手搖茶飲，Chatime日出茶太首波NFT開放3款獨家設計的手搖茶飲珍珠奶茶、芒果QQ以及荔枝紅茶，競標活動截止到2022年1月31日，最高得標玩家可以在台灣的任一家日出茶太門市免費兌換一年份365杯專屬茶飲。

同時，六角表示，在現實世界中，要在全球投資成為Chatime日出茶太實體門市加盟主，必須經過特定的審核與流程，投資金額需要25至30萬美元。Chatime日出茶太希望未來在元宇宙的世界裡，不論出身背景或經濟條件，世界各地的任何人都有能力可以開一家獨一無二屬於自己的珍珠奶茶門店。

六角指出，在NFT的競標活動時間內，只需要準備約4美元（0.001乙太幣）即有機會成為Chatime的虛擬門市終身加盟主。目前也在兩個平台上開放全球5個城市限定店鋪，包含台北、紐約、巴黎、埃及與夏威夷，得標的玩家未來可享有販售品牌虛擬手搖茶飲的權利。（編輯：潘羿菁）1110107