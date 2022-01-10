全明星運動會發行NFT 首波免費贈送

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）NFT風潮吹向全球娛樂市場，不少藝人推出自己的NFT音樂及相關作品。運動實境節目「全明星運動會」也宣布發行NFT，成為台灣首個發行NFT的綜藝節目，首波免費贈送。

全明星運動會製作單位好看娛樂今天發布新聞稿分享， NFT NFT是什麼？ 非同質化代幣Non-Fungible Token，簡稱NFT。是區塊鏈的數據單位。每個代幣代表一筆數位資料，可以是畫作、音檔、影片、遊戲中的項目或其他形式的創意作品。

作品上架後可以無限複製，買家將拿到所有權證明並透過區塊鏈追蹤代幣，但不能獨占原始作品。

比特幣、以太幣等加密貨幣對NFT使用定義都有各自設有標準。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 是未來的風潮，在籌備全明星運動會第3季節目初期，就有推出官方認證NFT、與最新科技接軌的想法。

好看娛樂副總經理王貞妮表示：「meta世界有很多新奇的東西，全明星運動會既然是業界的領頭羊，就希望能提供一些不一樣的事物，讓一起參與的選手和領隊、喜歡這個節目的粉絲，用合法收藏方式來保存精彩的瞬間，也希望未來如果有收益，可以回饋幫助到真正需要幫助的人。」

好看娛樂表示，全明星運動會第一波發行的NFT採取免費方式，限量發行20張，發放對象是紅藍2隊領隊江宏傑和錢薇娟，及每集的MVP，也能獲得一顆NFT。

每一顆NFT都是獨一無二，外型設計以操場為概念，將外框設計成跑道，紅隊獲贈者為紅色的框，藍隊則為藍色，裡頭有選手在節目中高光時刻的榮耀畫面，永久典藏在NFT中。

運動實境節目「全明星運動會」每一顆NFT都獨一無二，外型設計以操場為概念，將外框設計成跑道，紅隊獲贈者為紅色的框，藍隊則為藍色，裡頭有選手在節目中高光時刻的榮耀畫面。（好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日

運動實境節目「全明星運動會」宣布發行NFT，第一波發行的NFT採取免費方式，限量發行20張。（好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日

除了紅藍領隊與選手外，粉絲也有機會在第2波發行時擁有全明星運動會NFT，本週全明星運動會社群平台FB及IG將直播抽獎，抽出紅、藍2隊與特別版的NFT給7名幸運兒。若這些幸運得主已購買1月22日在台北小巨蛋舉行的「全明星運動會巨蛋熱血演唱會」門票，將可憑著NFT提早進場，到後台與明星選手合照。

全明星運動會NFT將在目前全球NFT市場最大的平台Open Sea上架，在智能合約規定中，每當NFT擁有者進行一次交易，原始創作者都能設定10%以內的回饋。製作單位表示，全明星運動會未來若因NFT交易獲利，會將利潤捐給偏鄉有需要的學校；幸運抽到的粉絲，也會有專人教學如何開戶。（編輯：方沛清）1110110