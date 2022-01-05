全明星3收視吸百萬觀眾 賀軍翔王子當隊長自掏腰包

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）運動競技節目「全明星運動會3」收視持續攀升，上週達2.23，吸引近110萬觀眾收看，今天舉辦隊長見面會暨收視慶功，藍紅兩隊隊長賀軍翔和邱勝翊（王子）說會自掏腰包餵飽隊員。

藝人賀軍翔與邱勝翊分別成為本季藍紅兩隊隊長，賀軍翔表示，參加節目從沒想過要當隊長，只想運動和比賽，並笑說學弟妹們需要年長人帶，自己義不容辭扛下重擔。

邱勝翊笑說，原以為自己會和賀軍翔一隊，所以從未想過當隊長，不過既然被賦予重任，會盡他所能，利用人脈找場地與教練做團隊練習。日前邱勝翊練習期間不小心扭傷右腳，他坦言還需要2週康復，目前還不能上場，也特別感謝藍隊領隊錢薇娟介紹醫院治療。

不過隊長也不好當，賀軍翔透露自己都會買高級便當請隊友吃，兩人都會將酬勞多拿出一點來慰勞隊員，錢薇娟也開玩笑說，銀彈多的就多灑一點。

針對最近「全明星運動會3」成員李芷婷練習出席率不佳爭議，錢薇娟今天也特別為李芷婷打氣說：「她越來越棒，當初生氣是不至於，只是覺得可以更好，她是學習力很強的小女生，一點就通。」

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至於第2季藍隊隊長頑童MJ116成員小春昨晚發文，影射第1季藍隊隊長胡宇威沒來陪練一事，錢薇娟則回應，兩人都是藍隊隊長，她相當瞭解熟悉，「小春那就是個性，他們分別都有拿到總冠軍，所以看到學弟妹就會求好心切。」

「全明星運動會」將於22日再次走進台北小巨蛋，舉辦「全明星運動會 巨蛋熱血演唱會」讓觀眾近距離感受現場廝殺，現場比賽項目包含射箭、巧固球、拔河與躲避球，觀眾將能一同見證獎落哪個隊伍，並當場公布MVP。（編輯：張雅淨）1110105