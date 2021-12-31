幫農民行銷 十大傑出青年魏瑞廷發行鳳梨釋迦NFT

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十大傑出青年魏瑞廷日前幫農民賣鳳梨釋迦到東南亞，更進一步幫農民行銷，找來阿美族插畫家吳豐君（Zanla painting）透過電繪藝術發行「台灣人挺台灣人」鳳梨釋迦NFT（Non-Fungible Token）。（魏瑞廷提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）十大傑出青年魏瑞廷日前幫農民賣鳳梨釋迦到東南亞，現在更進一步幫農民行銷，發行「鳳梨釋迦NFT」，讓農民直接和客戶接觸。

今年9月間中國以檢出蟲害暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦超過9成輸入到中國，受到嚴重衝擊，目前正值產季，除了農委會、台東縣政府、小英之友會、立委劉櫂豪幫忙銷售外，當選今年十大傑出青年的池上青農魏瑞廷也幫忙賣釋迦到東南亞。

魏瑞廷除了幫忙賣外，更進一步協助農民行銷，幫忙發行NFT（Non-Fungible Token，簡稱NFT），由阿美族插畫家吳豐君透過電繪藝術發行「台灣人挺台灣人–鳳梨釋迦NFT。

魏瑞廷今天告訴中央社記者，NFT就是所謂的非同質化代幣，是一種被稱為區塊鏈數位帳本上的資料單位，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證。

他說，前陣子很火紅的鹹酥雞NFT，因此他創意發想好像萬物都能NFT，嘗試發行鳳梨釋迦NFT，透過NFT資料記載，可當成會員卡，甚至是折價券的概念，協助農民未來還能利用這NFT作為行銷。

魏瑞廷表示，盼透過Owl Ting NFT平台所發行的鳳梨釋迦NFT，除能獲得1箱10斤裝出口等級的鳳梨釋迦外，還能引起風潮與討論，讓台灣人挺台灣人這場活動，助釋迦農度過這個難關。

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另外，還有加值效果，明年鳳梨釋迦上市後，消費者也可透過NFT直接向農民購買鳳梨釋迦，享有打折優惠。

魏瑞廷表示，會發起這個活動，主要是希望能發揮一己之力，與政府站在同一陣線上協助釋迦農以外，最重要的是在全球氣候變遷的影響下，許多國家此刻煩惱食物的來源，身在台灣應該珍惜農民用心所栽種的各項食材，因此才會搖旗號召，大口吃鳳梨釋迦挺Taiwan，為農業加油。（編輯：黃世雅）1101231