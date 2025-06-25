沖繩美軍性侵日本女子案 被告一審被判7年

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（中央社東京25日綜合外電報導）一名駐日美軍陸戰隊員去年在日本沖繩縣試圖性侵一名不認識的女子並使她受傷後，被檢方依「不同意性交致傷罪」起訴，並於24日被那霸地方法院判處7年有期徒刑。

「讀賣新聞」報導，根據判決文件，22歲被告克雷頓（Jamel Clayton）去年5月26日上午與走在路上的20多歲女子攀談，他抵達這名女子交往對象的住處後，試圖性侵這名女子，並從女子背後勒住她的脖子，使她的眼部與口部受傷，傷勢經過約兩週才痊癒。

被告方面先前主張無罪，認為「當時並未施暴，僅擁抱對方過後離開現場」，不過那霸地院認定「沒發現能積極支持其供述可信度的事由。」

那霸地院也指出：「（受害女子）被大力勒住脖子，雖然大聲求救，還是多次失去意識」，法院認為受害女子的供述與女性雙眼傷勢相符，內容具體且真實性高，因此認定女子陳述「具有高度可信」。

那霸地院認定：「被告不顧受害者反抗，強力持續勒住其脖子至少1至2分鐘...犯案手段足以危及生命，極其危險與惡劣。受害者承受的精神痛苦極大，至今仍持續為此所苦。」

被告方面的律師團則考慮提出上訴。

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去年，包括本案在內的多起美軍性暴力事件，未由日本中央政府通報沖繩縣政府，引發縣府與當地民眾不滿。日本中央與沖繩縣警察本部去年7月為此修改做法，決定即使是未公開的性犯罪案件，也會主動提供相關資訊給縣政府。

沖繩縣警方指出，美軍相關人員去年被舉發的凶惡案件件數達8件，創下過去30年最多，其中包含強盜和不同意性交。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140625