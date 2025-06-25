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新北下半年9項新措施 推出好孕補助三連發

2025/6/25 17:44
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府表示，從7月1日起陸續實施9項新措施，其中，推出加碼醫療性凍卵補助、新增醫療性凍精補助及解凍卵助好孕服務提供一次性3萬元補助等好孕補助三連發。

新北市政府研考會表示，從7月1日起陸續實施9項新措施，在提高生育率補助方面，推出「好孕補助三連發」措施，包含加碼醫療性凍卵補助新台幣7萬元、新增醫療性凍精補助8000元及解凍卵助好孕服務提供一次性3萬元補助，支持市民從保留生育力到助生育，以減緩新北市少子化趨勢。

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研考會表示，為提供更接近市民所需優質服務，市府團隊會以利民、便民與愛民為核心，站在民眾的角度，持續研議及精進各項為民服務措施，營造新北市成為有歸屬感、光榮感及幸福感的城市。（編輯：陳清芳）1140625

#研考會
#新北市
#板橋區
#心衛中心
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