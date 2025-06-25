澎湖追風音樂燈光節 韓星孝琳、玖壹壹嗨唱

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）交通部觀光署今天宣布，2025澎湖追風音樂燈光節將在8月29日登場，同時公布6場演唱會陣容，包括韓國性感天后孝琳、饒舌天團玖壹壹、男團Energy、歌手温嵐等。

交通部觀光署長周永暉今天出席記者會致詞時表示，澎湖追風音樂燈光節自舉辦以來逐步成為台灣秋季觀光的標誌性活動，將持續優化活動內容，升級演出卡司、燈光藝術設計與旅遊優惠，讓更多人看見澎湖之美，並盡享結合秋季獨有的盛大饗宴。

觀光署表示，今年活動以「海島樂園」為主題，串聯音樂、燈光藝術、旅遊與優惠4大主軸，打造秋季最強觀光品牌，且適逢「澎湖秋瘋季十週年」，主辦單位特別規劃更豐富的內容、更深度旅遊體驗。

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觀光署指出，除了演唱會從8月29日起至9月26日連續5週的每週五在澎湖觀音亭舉辦外，今年更加碼、多1場晚會，6場演唱會陣容包括韓國性感天后孝琳、玖壹壹、Energy、温嵐、TRASH、麋先生、滅火器樂園、許富凱、OZONE等實力與人氣兼具的藝人接力開唱。

除了音樂表演外，觀光署表示，今年燈光藝術展演將全新升級，展期自8月29日至11月2日，以「光島盛典」為主題，導入光影互動科技與藝術燈飾，將觀音亭周邊夜間打造成最具澎湖在地特色的光感樂園。（編輯：陳清芳）1140625