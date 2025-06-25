台南南化千層岩瀑布 20歲男溺水命危

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市消防局今天下午獲報指稱，在網路上被傳為秘境的南化區關山里千層岩瀑布有人溺水，抵達現場發現一名20歲男子，檢傷為OHCA（到院前心肺功能停止），送往醫院搶救。

台南市政府消防局下午1時25分獲報南化區千層岩瀑布有人疑似溺水，立即調派3部各式車輛、7名警義消前往救援，由於案發地點偏僻道路難行，救難人員轉接駁農用貨車，於2時58分抵達並接觸到溺水者，初步檢傷為OHCA，先施以急救，帶離現場後由救護車送醫院搶救。

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消防人員初步調查，疑似為5名民眾相約至案發地點戲水，其中1人溺水，同行友人拖帶至岸邊硬石上施以CPR，搶救人員到場接手急救，先人力搬運離開，再接駁農用小貨車，轉由救護車送往衛福部台南醫院新化分院搶救，後續交由員警處理。

千層岩瀑布被部分網友譽為秘境景點，但去年6月也曾有民眾到千層岩瀑布下方溪流玩水，其中1人溺水事件，消防人員建議民眾應避免到無救生設施水域戲水，以免發生意外。（編輯：陳清芳）1140625