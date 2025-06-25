佳能新任董事改選 董事長曾明仁將交棒

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（中央社記者江明晏台北25日電）光學鏡頭廠佳能企業今天舉行股東常會，完成董事改選，現任董事長曾明仁因退休，已不在新一任的董事名單中，7月董事會將選出新的董事長接棒，儘管今年國際局勢多變，佳能獲利仍力拚高於2024年。

光學鏡頭廠佳能企業今天舉行股東常會，完成董事改選，新任董事為章孝祺、董俊仁、董俊毅、胡湘麒、江淑貞，獨立董事為陳建宏、黃志成、趙小偉、黃國倫。

佳能113年配息為每股配現金新台幣6元及股利1.2元，而盈餘轉增資發行新股案也獲得通過，佳能資本額將由現行的28.75億元，增加為32.24億元。

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佳能指出，今年第1季每股盈餘（EPS）為0.3元，第2季因美國關稅寬限出貨期的助力，第2季營收成長可高於第一季及去年同期，但新台幣升值影響第2季的獲利。

展望下半年，佳能指出，營運成長預期仍積極樂觀，但歸因於國際情勢的不確定性，經營團隊以好中帶保守的謹慎態度，與客戶及供應鏈密切接觸合作，希望能因應任何的國際情勢，今年度目標獲利高於2024年。（編輯：林興盟）1140625