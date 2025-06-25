金門警見機車牌太斑駁攔查 逮1男竟是10地檢通緝犯

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門金湖分局員警因見民眾機車車牌褪色嚴重認可疑，攔查後竟查獲駕駛58歲劉男涉毒品、詐欺等案，遭台北、屏東等10處地檢發布通緝；劉男近期至金門化名生活，此次查獲已送金門地檢歸案。

金門縣警察局金湖分局今天發布新聞稿表示，金湖分局金湖派出所員警23日巡邏行經金湖新市圓環時，見劉男騎乘機車車牌斑駁褪色嚴重，員警認有可疑之處便上前攔查；劉男被攔下後唸出他人身分證字號及出生日期，並出示變造駕駛執照，且表示機車是友人所有。

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員警見駕照照片大小有異且有裁剪痕跡，進一步查詢車主相片後查獲是偽造照片，劉男最後坦承自己是通緝犯。

金湖分局指出，經調查，劉男自民國108年陸續遭宜蘭地檢、台北地檢、屏東地檢及高雄地檢等10處地檢發布通緝，案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，近期來金門後以化名生活，居無定所，此次因交通違規遭警方查獲，使用偽造駕照行為也同時觸犯刑法偽造特種文書罪；此次查獲後，劉男已依法送金門地檢署歸案。（編輯：陳仁華）1140625