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金門警見機車牌太斑駁攔查 逮1男竟是10地檢通緝犯

2025/6/25 16:15（6/25 17:41 更新）
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金門縣警察局金湖分局金湖派出所員警日前巡邏行經金湖新市圓環時，見劉姓男子騎乘機車車牌斑駁褪色嚴重上前攔查，查獲劉男遭宜蘭、台北等10處地檢發布通緝，案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，依法送金門地檢署歸案。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月25日
金門縣警察局金湖分局金湖派出所員警日前巡邏行經金湖新市圓環時，見劉姓男子騎乘機車車牌斑駁褪色嚴重上前攔查，查獲劉男遭宜蘭、台北等10處地檢發布通緝，案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，依法送金門地檢署歸案。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門金湖分局員警因見民眾機車車牌褪色嚴重認可疑，攔查後竟查獲駕駛58歲劉男涉毒品、詐欺等案，遭台北、屏東等10處地檢發布通緝；劉男近期至金門化名生活，此次查獲已送金門地檢歸案。

金門縣警察局金湖分局今天發布新聞稿表示，金湖分局金湖派出所員警23日巡邏行經金湖新市圓環時，見劉男騎乘機車車牌斑駁褪色嚴重，員警認有可疑之處便上前攔查；劉男被攔下後唸出他人身分證字號及出生日期，並出示變造駕駛執照，且表示機車是友人所有。

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員警見駕照照片大小有異且有裁剪痕跡，進一步查詢車主相片後查獲是偽造照片，劉男最後坦承自己是通緝犯。

金湖分局指出，經調查，劉男自民國108年陸續遭宜蘭地檢、台北地檢、屏東地檢及高雄地檢等10處地檢發布通緝，案件涉及毒品、詐欺及偽造文書等多項前科，近期來金門後以化名生活，居無定所，此次因交通違規遭警方查獲，使用偽造駕照行為也同時觸犯刑法偽造特種文書罪；此次查獲後，劉男已依法送金門地檢署歸案。（編輯：陳仁華）1140625

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