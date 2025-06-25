林岱樺涉助理費案 綠正國會中常委陳茂松聲援抱屈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，與林岱樺同屬正國會派系的民進黨中常委陳茂松今天為她抱屈說，「林家不缺錢，只缺選票」，林岱樺從政20多年，聘用助理的費用及開銷遠遠大於立委助理補助費，不可能詐領助理費。

林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會昨天要求她7月30日到會說明。林岱樺也發聲明表示，將全力配合廉政會，相信真相終將水落石出。

民進黨中常委陳茂松下午在民進黨中常會後向媒體發表4點聲明，引用林岱樺母親的話指出，「林家不缺錢，只缺選票」，此案涉惡意栽贓。他與林岱樺家族認識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，從不埋怨辛苦，她從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，聘用的助理費用及開銷遠遠大於立委助理補助費，不可能詐領助理費。

陳茂松表示，針對廉政會昨晚決議，林岱樺已做出聲明，肯定她勇敢面對司法及廉政會的調查，相信林岱樺會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明清白。

透過 Google News 追蹤中央社

陳茂松認為，特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指摘林岱樺用家人作為公費助理是非法行為。但按法務部函釋，民代雇用助理並無利益衝突情事，也不是檢察官調查此案重點，他不樂見故意誇大、捕風捉影，應該就事論事。

陳茂松強調，所有案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士勿用媒體及輿論，試圖影響司法公正。（編輯：萬淑彰）1140625