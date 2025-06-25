財部：小客車租賃業符資格提供長照接送 免營業稅

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（中央社記者張璦台北25日電）考量接送為長照體系關鍵一環，財政部今天核釋，有與地方政府簽署行政契約的小客車租賃業、計程車客運業等，提供長照交通接送服務部分，可免營業稅，符合資格業者可自7月申報5、6月期營業稅起，納入免稅銷售額。

台灣邁向超高齡社會，長照服務體系成為重中之重，服務需求也日趨多元化。財政部賦稅署今天表示，目前規定，依「長期照顧服務法」設立的長期照顧服務機構等，所提供的長照服務屬於社會福利勞務，可免徵營業稅。

不過，賦稅署指出，實務上有小客車租賃業與地方主管機關簽訂特約長照服務契約，提供長照給付對象交通接送服務，但這部分的服務是否符合「營業稅法」規定可免徵營業稅，外界常有不同定見。

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賦稅署表示，經主動洽衛生福利部意見，為鼓勵符合長照交通資格者投入長照交通接送服務，相關法規明定，小客車租賃業、計程車客運業等事業單位，提供交通接送服務給長照給付對象，包含接送長照給付對象居家至社區式服務類長照機構，或往返居家至醫療院所就醫、定期式復健、透析治療等，應先經地方主管機關審核同意，並簽訂行政契約，成為長照特約單位。

賦稅署指出，考量接送為長照體系重要一環，而長照特約單位提供的交通接送服務，屬政府委託代辦的社會福利勞務，因此財政部核釋，依法與地方政府簽訂行政契約的長照特約單位，提供法定的交通接送服務，可免徵營業稅；不過該業者經營非長照的一般客運等服務，仍屬應稅。（編輯：林家嫻）1140625