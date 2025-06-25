越南廢8項罪名死刑 最大金融詐欺案女富豪逃過一死

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（中央社河內25日綜合外電報導）越南國會今天表示，下個月起廢除侵占和以推翻政府為目的活動等8項罪名死刑。犯下金額高達120億美元、越南歷來最大金融詐欺案的企業大亨張美蘭因此得免一死。

路透社報導，國會在聲明中說，國會今天無異議通過刑法修正案，廢除8項罪名死刑。

官方越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，8項罪名還包括破壞國家財產、製造假藥、破壞和平、發動侵略戰爭、間諜和持有毒品。

報導中說，相關罪行最高刑度將改為無期徒刑。7月1日前因為這些罪名而遭判死刑但是尚未執刑者改處無期徒刑。

這將使去年因詐欺而遭處死刑的房地產大亨、萬盛發控股集團（Van Thinh Phat Holdings Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）逃過一死。

據越南通訊社報導，包括謀殺、叛國、恐怖主義、兒童性虐待等罪名仍可判處死刑，毒品販運也維持處以死刑。

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法新社報導，公安部長梁三光（Luong Tam Quang）指出，「當前死刑結構造成爭議，若干案例不符合不斷演變社會經濟情勢和預防犯罪的現實情況」。

當局沒有公開死刑處決數，但國際特赦組織（Amnesty International）估計，截至2023年年底越南有逾1200名死刑犯。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140625