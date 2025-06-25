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台南議員李宗霖退出台灣基進 2026以無黨籍拚連任

2025/6/25 18:01（6/25 18:24 更新）
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台灣基進台南市議員李宗霖。（李宗霖提供）
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（中央社記者張榮祥台南25日電）今年4月才卸下台灣基進台南黨部主委的台南市議員李宗霖，今天突然發表聲明退出台灣基進；他告訴中央社記者，2026九合一大選，他不會加入民進黨，將以無黨籍身分競選連任。

李宗霖今天下午發表聲明指出，「同黨的高雄市議員張博洋發出退黨聲明，我尊重也理解他的決定，同時我也宣布即將從台灣基進畢業了。謝謝一路同行的夥伴們，也請容我在此先說聲抱歉」。

李宗霖表示，雖然他與台灣基進理念是一致的，但在角度及認知上難免存在差異，與其讓這些差異在離開時發酵成誤會，他選擇不去細述，各自努力，反而能保有更多尊重與前進力量。

李宗霖說，在台灣基進市議員期間，他沒能替黨貢獻更多，這一點始終放在心上，但更讓他感念的是一路上大家對這個團隊的堅持，面對挑戰始終不曾鬆手。

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李宗霖表示，他一直相信公民政治基礎是每個人自由且獨立的選擇；今天的離開並不是離開誰或放棄什麼理念，而是相信會在不同軌道上繼續為相同理想努力，他期待未來某一刻再站在一起，為建國天空繼續前行。

新任台灣基進台南黨部主委吳依潔則感謝李宗霖近10年對台南黨部的付出，她說，李宗霖退黨，內部已有過諸多討論，她個人曾多次表達慰留之意，也遺憾、尊重及理解李宗霖決定；台南黨部未來將重整組織狀態，以新姿態重新出發。（編輯：陳仁華）1140625

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