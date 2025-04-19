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台灣基進台南黨部遷址 吳依潔接任主委

2025/4/19 13:18
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台灣基進台南黨部今天遷址永康區，新任主委由台南黨部執行長吳依潔接任，同時備戰2026地方九合一大選。

台灣基進台南黨部從東區遷往永康區，今天揭幕啟用，黨部主委從台南市議員李宗霖交棒給吳依潔，黨主席王興煥也到場慶賀，代表全新階段的開始，將持續深耕地方，拓展影響力。

王興煥表示，對沒有背景年輕人和缺乏資源小黨而言，從政是一條極為艱難的道路。「也許走得比別人慢，但我們從不輕言放棄」。

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王興煥說，2024年政黨票挑戰，讓台灣基進經歷低谷，卻也見證堅持理念、持續相挺的夥伴們，「這些力量，是我們繼續走下去的原因」。

準備投入2026台南市永康區市議員選舉的吳依潔表示，台灣基進是主張台灣意識的政黨，中央要立法抵禦境外敵對勢力，地方也應有相對應作為，透過本土教育打造人民的台灣意識；到台南不只吃美食，更能了解在地文化、語言與歷史。（編輯：林恕暉）1140419

吳依潔
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