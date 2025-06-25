台灣基進高市唯一議員將退黨 張博洋：認知不同

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）台灣基進在高雄市唯一的市議員張博洋今天表示，想法不同、認知不同，21日已向黨中央表態辭去高雄黨部主委，預計在7月退黨；他強調不會因為要拚連任而加入民進黨。

張博洋發文宣布將要離開台灣基進。他說，為了避免分別時刻，常常從細小的怨懟演變成互相攻擊，然後為了解釋又變成放話，沒完沒了。因此他不會用文字的方式多談退黨的原因。

他說，想法不同、認知不同，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法，「有任何不理解或不諒解的，我畢竟也還在高雄生活，都可以找到我」。

他並表示，已在6月21日向黨中央表態辭去高雄黨部主委，預計7月退黨；「會不會去民進黨拚連任的這個問題，我的答案是不會」。

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張博洋說，很抱歉擔任主委2年半，沒給黨部帶來什麼特別的成績，經營的不盡人意。但也很感謝黨部的大家，不論經歷多少的危機，一直撐著這個家。

張博洋說，他一直堅信每個人都是自由意志、獨立思考的公民，也因此才會在這幾年被基進的做法跟思維吸引聚在一起，所以，也沒有所謂把支持者丟下的問題，基進的人不是因為人而聚集的。「期待建國路上再聚首」。（編輯：李淑華）1140625