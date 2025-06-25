前韓國總統尹錫悅涉內亂 特檢組持續限制出境

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂，接手調查此案的特檢組今天表示，已決定繼續限制尹錫悅出境。

韓聯社報導，在案件審理期間，若有取消拘留、保釋，或是負責公訴的機關變更的狀況，就會重新檢討是否對當事人限制出境。此案負責公訴機關因從檢方緊急戒嚴調查本部更改為特檢組，經特檢組重新考慮後，決定繼續限制尹錫悅出境。

尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴，在國會表決解除戒嚴後，尹錫悅面臨涉嫌主導內亂的調查，法務部也在去年12月9日，依當時主導調查的高層公職人員犯罪調查處要求下，限制尹錫悅出境。

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檢方特別調查本部今年1月19日曾逮捕尹錫悅，1月26日依主導內亂等罪嫌起訴。尹錫悅之後依法院裁定獲釋，但仍遭檢方限制出境。特檢組在6月23日接手此案，24日依特殊公務執行妨害罪嫌，向法院聲請逮捕尹錫悅，但目前尚未確定法院是否同意。

特檢組向媒體表示，尹錫悅三度拒絕出席警方調查的要求，並明確表示之後也不會出席，因此決定聲請逮捕令。但尹錫悅方發出聲明稱有意配合特檢組調查，認為特檢組未發出到案接受調查的通知就直接聲請逮捕令的做法不妥。（編輯：高照芬）1140625