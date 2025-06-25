台東律師公會墾丁旅遊 16人疑食物中毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東律師公會前往墾丁旅遊，21日下榻某知名飯店並在飯店自助餐廳用餐，隔日有團員陸續發燒、腹瀉，甚至到醫院掛急診。台東衛生局表示，調查結果有16人疑食物中毒。

台東律師公會今天透過訊息表示，公會委託旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，時間為21至22日。21日下榻墾丁某飯店，當天晚餐時間於飯店自助式餐廳用餐。

公會指出，當天晚間即有團員有輕微腹瀉症狀，隔日行程中團員陸續出現發燒、腹瀉症狀，22日傍晚回到台東市區後，有更多團員反映出現發燒、腹瀉等不適，最嚴重者需要至醫院急診留院觀察。

這次2天1夜行程，公會表示，出團32人，有10餘人疑食物中毒，情況並不輕微。公會目前已統計團員症狀及發病時間，主動通報台東縣衛生局，並積極配合衛生局進行調查，公會的理監事會也會研擬相關措施，依法爭取維護會員及眷屬的權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣衛生局表示，昨日下午接獲屏東縣衛生局通報墾丁某飯店發生疑似食中事件後，今天旅行社通知屏東縣政府衛生局有一團「台東律師公會」正好在同時間於事發地點用餐，且有團客出現疑似食品中毒症狀。

衛生局說明，調查結果台東律師團有16人疑出現食品中毒症狀，其中7人就醫。台東縣衛生局是協助調查，期間這些疑似食品中毒的人員也都沒有在台東轄內餐廳用餐。（編輯：戴光育）1140625