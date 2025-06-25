國分太一遭控職權騷擾 TOKIO成軍31年宣布解散

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本株式會社TOKIO今天更新官方網站，宣布團體即日起解散，表示成員國分太一宣布無限期暫停演藝活動後，成員們判斷難以重新獲得大家的信賴與支持，決定讓這個31年長壽組合劃下句點。

公司25日閃電發布聲明指出，「由城島茂、松岡昌宏、國分太一組成的團體TOKIO，於今日正式解散」。說明結束31年團體活動的理由是，「成員確認了彼此的意願，考量目前狀態，很難繼續以TOKIO的身分活動、重新贏得大家的信賴與支持，因此決定為團體活動劃下句點」。

50歲的國分太一20日宣布無限期暫停演藝活動，表示「多年來過於天真、自滿，行為上有所欠缺，將無期限暫停所有活動，進行反省」，但未說明具體細節。與他合作的日本電視台等，陸續宣布因為他存在多項違反規定的問題行為，決定讓他交出主持棒。

株式會社TOKIO在聲明中表示，國分太一這次違反規定的行為，對相關人士造成極大的困擾與擔憂，對此感到相當沈重，再次由衷致歉。

聲明表示，「感謝自從TOKIO於1994年發行CD出道以來，一路上給予支持的眾多粉絲與相關人士、給予我們活動機會與支持的媒體與贊助企業，以及始終溫暖回應我們活動的福島縣等地方人士。對於這樣突然的通知，由衷致歉」。

雖然國分太一和電視台都沒有說明「違反合約」的行為細節，但週刊文春今天爆料，他在東京電視台某一檔綜藝節目擔任常駐來賓時，每次拍攝幾乎都會有針對工作人員的騷擾行為，像是要求男性工作人員全裸跳入河中游泳，不顧現場還有女性工作人員在場。

相關人士說，國分太一或許認為這是開玩笑，但對受害的工作人員來說，這就是單純的霸凌，但是「國分是藝人，又是節目中最大咖的人，周圍根本沒辦法反對。國分的態度很霸道，我覺得這檔節目的工作人員離職率很高」。

據稱國分太一的霸凌甚至針對同團成員。相關人士表示，「他曾與山口（達也）聯手惡整松岡（昌宏），在錄影時故意讓松岡出糗，真的非常陰險，很難相信會對隊友做出這種事。工作人員都覺得國分很難搞，必須特別小心」。

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週刊文春採訪已經離開演藝圈的山口達也，對於過去是否和國分一起惡整松岡，他表示，「因為是電視節目，會商量說『今天要這樣分工喔』，大家都是專業的。我現在對松岡還是很有感情的」。

至於國分涉嫌騷擾，他則表示，「與其說有沒有印象，不如說『騷擾』大概是取決於接受方的感受。老實說，如果是職權騷擾性質，我可能更嚴重。我是很嚴格的，要是有人沒達到我的標準，準備不充分，我會很嚴厲地指出來。如果對方因此說是職權騷擾，那也只能接受。我不太了解太一的具體狀況，但我想大家也都能感受到，他是最有專業精神的人」，替老隊友辯護。（編輯：高照芬）1140625