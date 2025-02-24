大倉忠義先有後婚 前傑尼斯事務所藝人迎來結婚潮

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本偶像團體SUPER EIGHT（前關8）成員大倉忠義今天在官網宣布結婚，對方是一般人士，目前已經懷孕。近年來，STARTO ENTERTAINMENT（前傑尼斯事務所）旗下藝人相繼發表婚訊，迎來結婚潮。

日媒Sponichi Annex報導，39歲的大倉忠義在聲明中表示，「這次大倉忠義即將步入婚姻殿堂，而且將迎來一個新生命。對方是一般人士，希望大家能給予溫暖的關注。」

他也表達了對粉絲及相關人士的感謝之情，聲明表示：「多虧有粉絲、相關人士的支持，我們的組合才能走過20多年。今後我將繼續努力，希望能得到大家不變的支持，同時也能成為後輩的支援，希望大家繼續給予我溫暖的指導與鞭撻。」

大倉忠義在官網發布消息之前，先向粉絲俱樂部的會員報告喜訊。他表示，「我做出了人生中的重大決定。在公司及周遭環境每天不斷的變化下，我即將40歲，希望自己能夠珍惜已經改變及不曾改變的事物，堅定前行。今後我將繼續努力，希望成為讓更多人露出笑容、讓大家自豪地支持的偶像。」

大倉忠義1997年加入前傑尼斯事務所，2004年以關8成員身分出道。2024年，關8改名為SUPER EIGHT。大倉忠義同時也是演員，曾演出連續劇「Dr.DMAT」、「小花的味增湯」、電影「一百次的哭泣」、「愛在末路之境」等，演技獲得肯定。他還是偶像團體「浪花男子」的製作人。

除此之外，大倉忠義最知名的身分是連鎖居酒屋「鳥貴族」二代，父親大倉忠司創辦的「鳥貴族」在日本有600多家分店，去年在台北展店。

關8成員當中，已經在2018年退團的澀谷昴2021年5月宣布結婚。現任成員中，大倉忠義是首位人夫。

前傑尼斯事務所藝人去年相繼宣布結婚。去年1月，KinKi Kids的堂本剛宣布與女子偶像團體「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚，隨後在1月16日，KAT-TUN成員中丸雄一宣布與前主播笹崎里菜結婚。

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