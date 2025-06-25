立法院組再生醫療推動委員會 盼助產業蓬勃發展

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（中央社記者陳俊華台北25日電）再生醫療雙法明年將正式施行，立法院厚生會籌組「再生醫療推動委員會」，並由民進黨立委劉建國擔任召集人，盼透過委員會幫助台灣再生醫療蓬勃發展，在全球再生醫療舞台上嶄露頭角。

再生醫療法、再生醫療製劑條例在2024年三讀立法，2026年將正式施行。立法院厚生會籌組「再生醫療推動委員會」，今天舉行成立大會暨第一次委員會議，由劉建國擔任召集人、花蓮慈濟醫院長林欣榮擔任主任委員。

劉建國表示，再生醫療雙法的立法，是歷經立法院3屆任期才完成，再生醫療推動委員會今天成立後，標誌著從法規建立，進一步邁向實質的推動與發展，盼透過委員會的運作，能凝聚各界共識、推動技術創新、健全審查機制，以及普及臨床的應用。

立法院厚生會長、民進黨立委蘇巧慧，與秘書長、民進黨立委王正旭到場支持，都提及過去參與立法的過程，並指出接下來的實質推動相當重要，期許為再生醫療的未來共同努力。

立法院厚生會副會長、國民黨立委陳菁徽表示，因應國際情勢，對於醫藥產業原料與製程等的影響，政府應有更多資源扶植和協助。盼行政部門審查效率能持續提升，以利產業的國際競爭力，讓生技成為台灣的下一座護國神山。

林欣榮說，建議行政機關應提升臨床試驗的審查效率，包括整合審查流程、強化數據分析等，並對於同類型細胞產品，應可思考共用臨床數據，藉以鼓勵產學研界創新和研究。

劉建國最後表示，盼透過委員會的穩健運作，幫助台灣再生醫療蓬勃發展，不僅能造福更多病患，為無數家庭帶來新的希望，更將讓台灣在全球再生醫療的舞台上嶄露頭角。

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第一次委員會議結論指出，請衛福部研議階段性擴大再生醫療運用政策，積極協助患者早期評估、早期使用，對於自費法規定期適切檢討、逐步鬆綁，並建立完善效果追蹤，確保治療品質與成效。在再生醫療雙法施行後，每年公開執行成果，並盤點實務需求與法規的切合性。

結論表示，請衛福部就再生醫療成效研議建立相關因子資料庫，並盤點國內細胞庫，積極協助未來再生醫療在學術、臨床與產業發展。請衛福部對醫療體系執行再生醫療運用應強化宣導，並研議訂定相關管理辦法。（編輯：林興盟）1140625