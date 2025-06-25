鐵皮建物拆除發現疑日治時期台中寺遺構 再挖出刻有住持名石塊

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中中區巷道內1處鐵皮建物日前拆除時，意外發現1棟造型奇特建物，外界認為是日治時期「護國山台中寺」遺構，今天現場又挖出1塊疑為刻有台中寺住持「大野鳳洲」的石塊。

臉書（Facebook）社團「老台中的懷舊記憶」日前有網友貼文表示，台中中區1家KTV對面的巷子裡，1處鐵皮屋拆除後，裡面發現一棟造型奇特的老建築，有著圓頂與四方形外觀，且門面上方還有卍字樣，外界懷疑是日治時期建築遺跡。

經台中市文化資產處22日現勘，與產權代理人協調後，對方願配合文資價值調查評估及審議，市府已依規啟動暫定古蹟程序，暫定期間6個月。

地主委託的廠商今天持續清理現場周邊，上午又發現1塊長170公分、寬65公分、厚50公分，寫有疑為「大野鳳洲和尚之碑」的石塊，台中市文資處接獲通報後，下午派員到場勘查，並貼上禁止破壞公告。

現場施工人員吳孟峰告訴中央社記者，工程自2日起進場施作，除拆除原有的鐵皮圍籬，陸續清理遭堆置的垃圾與事業廢棄物，並發現疑似歷史建物。

吳孟峰說，今天是工程最後一天，上午以挖土機清理疑似歷史建築旁邊的土堆，突然挖到一塊大石塊被泥土覆蓋，挖出後發現石塊上疑有文字，用清水清理後字樣才浮現，讓在場人都相當驚訝。

台中市文資處處長李智富接受記者電話訪問時表示，接獲通報後已派員到場丈量石塊，最快明天將委由廠商，先載運回文資處的倉庫存放，已啟動相關文資調查作業。

當地文史工作者格魯克說，該棟建物發現地點旁是日治時期「護國山台中寺」的舊址，台中寺本堂早已被拆除興建房屋，台中寺的歷史最早可以追溯到1900年代，位於台中東大墩街一帶，1910年間才興建本堂，並陸續興建附屬建物。

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格魯克表示，依據史料記載，大野鳳洲曾在1914年至1930年擔任台中寺的住持，今天出土疑似紀念碑的石塊，設立時間及原因用途，仍需進一步調查考證。

附近鄰居表示，該處地點屋主居住在加拿大，因建物以鐵皮圍籬無人管理，周邊居民抱怨孳生蚊蟲，經市府通知屋主委由廠商處理，得以讓「古蹟」重見天日。（編輯：黃名璽）1140625

台中中區巷道內一處鐵皮建物日前拆除後，發現一棟造型奇特的老建築，外界認為是日治時期「護國山台中寺」遺構，25日又挖出一塊疑為刻有台中寺住持「大野鳳洲」的石塊。中央社記者蘇木春攝 114年6月25日