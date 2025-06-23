台中發現疑文資建物 產權代理人同意配合暫定古蹟程序

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市中區巷弄發現疑文化資產建物，台中市政府文化局今天表示，已與產權代理人妥善協調，對方願配合文資價值調查評估及審議，已依規啟動暫定古蹟程序，暫定期間6個月。

文化局說，暫定古蹟期間6月22日到12月21日將調查研究，不能有相關拆除工程，待後續文資審議決議後，再確認處置方式。

台中中區巷道內1處鐵皮建物21日拆除，意外發現造型奇特建物，有圓頂與四方形外觀，且門面上方還有卍字樣，外界懷疑是日治時期建築遺跡。

文化局表示，已將疑古蹟範圍加圍設警示，避免施工單位不慎破壞。經查這是私人產權，產權人住國外，但建物所在地環境雜亂，委託代理人清除雜物及部分廢棄物清運工程，未規劃拆建物。

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文化局說，經與產權代理人協調後續處理方式，對方願配合文化局辦理文資價值調查評估及審議程序，也理解暫定古蹟相關規定。

由於現場仍有大量雜物堆積，文化局表示，建物旁空地尚有頹倒的磚牆結構待清除，考量衛生與安全，僅同意可繼續清運現場雜物與清除鄰地磚牆結構，並以黃色警示帶標示建物保護範圍且張貼告示，後續將委託專業團隊調查研究，依文資保存法相關程序辦理。（編輯：李明宗）1140623