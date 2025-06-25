管碧玲：每年投入1億元 推廣海洋素養教育

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（中央社記者沈如峰基隆25日電）國立海洋科技博物館等5大場館，今天共推OSS（海洋科學序列教材）成果發表會，海洋委員會主委管碧玲說，政府有為期4年計畫，自今年起，每年投入1億元推廣海洋素養教育。

為推動全民海洋素養教育，海洋委員會國家海洋研究院今天在海科館，舉辦首屆「建構社教場館推動海洋科學序列OSS計畫」成果發表會，透過行動教具、戶外教學與闖關體驗，讓海洋素養的推展不再是傳統的科普教育。

這場成果發表會除管碧玲出席外，海科館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、Xpark、花蓮遠雄海洋公園等5大社教場館都派代表出席。

海科館發布新聞稿表示，在發表會現場，5大社教場館各自展示特色教案與成果，如海科館聚焦人與海洋關係、海生館深入珊瑚礁與海洋生物多樣性議題、自科館強調海洋保育、Xpark融合沉浸式體驗設計、遠雄海洋公園結合海洋生物守護教育。

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管碧玲表示，OSS（海洋科學序列教材）透過啟發性教學，讓3年級到8年級的孩子們，透過實驗、探索、操作、驗證等方式，學習海洋相關的素養，並試圖找出解決問題的方式，為台灣培育更多懂海、愛海、護海的公民。

管碧玲說，今年開始，政府有為期4年的中長期計畫，每年要投入新台幣1億元，推廣OSS海洋素養教育，首波已培育200名種子老師。（編輯：吳素柔）1140625