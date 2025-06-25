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日抗議中國在東海新建設施 中：管轄海域不接受指責

2025/6/25 16:40
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（中央社台北25日電）日本外務省昨天抗議中國在東海建造新結構物。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中方東海油氣開發活動位在中方管轄海域，屬中方管轄權範圍內之事，不接受無端指責。

日本外務省24日表示，中國開始在東海日中海域中線西側設置新的結構物，日方已就此再度向中國提出抗議。

據澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，有日媒針對此事詢問中方看法。發言人郭嘉昆表示，中方東海油氣開發活動位於中方管轄海域，是中方主權權利和管轄權範圍內的事情，不接受日方的無端指責。

郭嘉昆稱，中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識，希望日方與中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判。

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日本外務省昨天發布聲明表示，東海的專屬經濟區（EEZ）及大陸棚邊界尚待劃定，中國就在該海域單方面進行開發，此舉令人感到「遺憾至極」。

日本要求中國停止單方面開發。日中兩國政府2008年達成在東海合作開發油氣田的協議，但締結相關條約的談判於2010年中斷，日方同時要求中國重返談判桌。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140625

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#東海
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郭嘉昆
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