歐悅集團執行長地面師手法詐欺逾3億 彰檢求刑10年

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）歐悅集團林姓執行長涉勾結詐騙集團、地政士等，以「地面師」手法向相同被害人2度詐騙，12人被騙3億餘元；彰檢近日偵結，依加重詐欺取財等罪嫌起訴8人，林男求刑10年。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿，歐悅集團林姓執行長於民國112年1月起，涉嫌勾結詐騙集團，先由詐騙集團以假檢警、假投資等手法詐騙被害人財物，再勾結地政士、貸款專員等土地及金融專業人士，以地面師詐欺手法對同一名被害人剝2次皮。

林姓執行長與蔡姓秘書共推3人擔任貸款專員角色，並由另3人以地政士角色出面，誘騙被害人將房地抵押借款，但實際上被害人未取得借款，反而由集團成員將抵押取得的款項提領一空；12名被害人受騙金額共達新台幣3億7000餘萬元，被害人背負龐大債務，甚至有人抑鬱而終。

彰化地檢署去年獲報後，立即分案由檢察官楊聰輝偵辦，指揮彰化縣警察局員林分局、台中市政府警察局刑事警察大隊深入擴大調查，今年2月向彰化地方法院聲押林姓執行長及蔡姓秘書獲准。

期間，台灣高等檢察署建置的全國性打詐預警機制，整合分析各地檢署匯報情資後，發覺各縣市多件地面師詐騙案件均指向同一幕後金主林姓執行長，高檢署指示彰化地檢署負責偵辦。

檢警調查，林姓執行長於過程中獲取2億2000餘萬元不法所得，為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地；檢察官為避免被害人損失擴大，已在今年3月間向法院聲請將設定抵押的不動產及對被害人債權予以查扣。

彰化地檢署於6月23日偵結，將林姓執行長等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利、使公務員登載不實等罪嫌提起公訴。

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檢方認為，被告等人均具有土地或金融專業知識，卻不假正途，精心設局反覆詐騙牟取暴利，惡性極重，被告於偵查中仍飾詞卸責，毫無悔意，向法院具體求處林男有期徒刑10年，蔡姓秘書及組織成員等7人分別1年8月至8年不等刑期，並聲請沒收被告8人犯罪所得共2億3408萬餘元。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起涉及巨額財富的房地產詐騙案。（編輯：陳仁華）1140625