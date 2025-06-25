大提琴家楊文信攜手NSO 奏響「整個遙遠的世界」

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）應NSO國家交響樂團之邀，旅德大提琴家楊文信將與指揮米格爾．哈斯-貝多亞合作，演出法國作曲家杜悌耶的「整個遙遠的世界」，展現從浪漫派到20世紀以來大提琴的演奏技巧。

楊文信1965年出生瑞士，父母來自台南，先後受教瑞士蘇黎世交響樂團大提琴首席史塔克（Claude Starek）和柏林愛樂大提琴首席貝契爾（Wolfgang Boettcher）兩大名師，1991年獲得日內瓦國際音樂大賽大提琴首獎，揚名歐洲。1989年，24歲的楊文信就考進巴伐利亞廣播交響樂團大提琴首席。

1989年聖誕節，指揮大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）率歐洲各大樂團菁英組成的超級樂團，在柏林圍牆邊舉行「柏林圍牆倒塌紀念音樂會」，這場全球轉播的音樂會上，唯一的東方面孔就是伯恩斯坦旁邊的大提琴首席楊文信。2005年，楊文信轉任慕尼黑音樂與戲劇學院大提琴終身教授至今。

根據NSO發布的新聞資料，這場音樂會客席指揮米格爾．哈斯-貝多亞（Miguel Harth-Bedoya）先後就讀美國費城柯蒂斯音樂學院與茱莉亞音樂院。2012年上任挪威廣播樂團第7任首席指揮，之後曾客席指揮費城交響樂團、洛杉磯愛樂、倫敦愛樂、日本NHK交響樂團等，並獲葛萊美獎提名。

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這次將演出的杜悌耶（Henri Dutilleux）「整個遙遠的世界」由5樂章構成，發想自法國詩人波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）「惡之華」（Les fleursdu mal）詩集中的5首詩，從音樂可以感受與原詩意境上的連結。在大提琴的獨奏則融合了自浪漫時期至20世紀大提琴的各種演奏技巧，也可以聽見楊文信充滿個性化的詮釋。

NSO「無垠之境」音樂會將於6月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括客家委員會「以樂會客2.0」委託作曲家陳可嘉創作的「山歌行」世界首演以及布拉姆斯「第三號交響曲」等等。（編輯：李淑華）1140625