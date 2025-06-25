竹聯幫成員放貸、詐欺還強簽本票 刑事局逮4嫌

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）以竹聯幫西堂成員47歲林男為首的重利恐嚇集團，以整合債務為由誘騙被害人簽高額本票，恐嚇討債並監控其聯繫管道，還供奉古曼童求財，初估逾20人受害，刑事局拘提4人送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，偵查第九大隊第2隊長張伊君表示，先前接獲情資指以林男為首的重利、詐欺、恐嚇犯罪集團，在新北市土城區成立債務整合公司，由成員分飾多角以操控、詐欺債務人。

刑事局隨即與新北市警察局蘆洲分局、三重分局共組專案小組，並報新北地檢署指揮偵辦。

經調查了解，林男先偕同夥先扮演高利貸業者，進行高利貸放款業務，並向被害人施壓討債，後由其他成員出面放款，造成被害人不堪眾多債主追討本金及利息。

緊接著，其他成員再扮演債務整合人員，佯稱可協助被害人整合債務，誘騙被害人簽立高於債務金額的本票，稱可由公司代表被害人和債權人進行協商，但當被害人簽本票後無力償還，集團成員便至被害人住家或上班地點張貼傳單，甚至用擴音器廣播喊話和聚眾恐嚇，借此追討債務。

此不法集團為控制被害人，還惡意要求被害人將個人通訊軟體登入於其提供的平板電腦，以同步掌握被害人與外界的通訊內容、親友資料與求救訊息，若被害人失聯再轉向其親友討債，侵犯個人隱私與人身自由。

專案小組清查約有20多人因此受害，經長期偵蒐，見時機成熟於3月12日在台北市中山區、新北市八里區和土城區發動拘搜行動，共拘捕林男等4名核心犯嫌到案，現場發現犯嫌還供養10多尊泰國古曼童以祈求財運。

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同時，現場查扣現金28萬元、開山刀10把、西瓜刀3把、球棒6支、平板21台及本票借據資料等贓證物。

全案詢後將4嫌依涉組織犯罪防制條例、刑法詐欺、恐嚇等罪，先行解送新北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1140625