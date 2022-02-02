霹靂布袋戲跨入NFT 黃亮勛：決勝關鍵在製作及創意

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（中央社記者吳家豪台北2日電）霹靂布袋戲母公司霹靂國際去年10月發行「魔吞十二宮」NFT（非同質化代幣），開賣不到半小時就搶光。霹靂第五代接班人黃亮勛說，NFT最難的是社群運作，隨著NFT競爭更激烈、內容愈做愈精緻，日後決勝關鍵將在製作和創意端。

霹靂2000年推出以經典角色入戲的電影「聖石傳說」，首週票房擊敗好萊塢動畫「玩具總動員2」，風光一時；不過2015年耗資新台幣3.5億元推出的首部3D動畫電影「奇人密碼：古羅布之謎」，卻未引起觀眾共鳴，票房慘遭滑鐵盧，大賠1.9億元。

連續3年虧損的霹靂，如今股價只剩不到2014年上櫃承銷價150元的1/3。要如何翻轉傳統布袋戲IP（智慧財產權），重拾老粉絲的支持並拓展新粉絲群，成了年輕一代接班人的最大課題。

面對2020年開始紅遍全球的NFT議題，霹靂布袋戲IP因適合藝術收藏領域，成為市場關注的焦點。

霹靂總經理黃亮勛接受中央社採訪表示，自然不排斥嘗試NFT的新領域商機。他說，打造「魔吞十二宮」NFT需要的時間不長，只是把現有作品修改，再放到區塊鏈上；至於未來是否透過發行NFT進軍國際市場，他卻語帶保留，僅強調「霹靂一定會進入這個領域」，但細節還不會公布。

黃亮勛坦言，最難的還是社群運作，要讓大家知道這件事情。他認為，即使在台灣發行NFT，也還有很多人不知道NFT是什麼，不清楚購買流程和使用體驗，「這些是需要教育的，它有點門檻」。

隨著市場上的NFT愈來愈多、內容愈做愈精緻，黃亮勛認為，「以後會在製作和創意端做競爭」，霹靂在這方面已有相當的經驗和信心。

在黃亮勛眼中，霹靂是做內容的公司，任何新形勢一定會提早布局探索，先前發行的NFT卡包只是「入門款」，對霹靂而言是很小的嘗試，而且只在台灣。

外界認為，擁有許多IP的霹靂要進入元宇宙相對簡單，很容易號召粉絲購買NFT商品，但黃亮勛卻不以為然；主要原因是霹靂粉絲主要在台灣，如果製作的NFT要上架到國際主流平台，並不如大家想像的那麼有競爭力。

「我們競爭力在別的地方，現在NFT發行還在初期階段，很多都是個人或幾個藝術家一起做的內容，NFT現在也愈玩愈多。」黃亮勛分析，霹靂作為一個內容創作、IP運營公司，在幾個面向相對具有競爭力。

首先，針對產品部分，霹靂有自己的創意團隊，產出品質相對較高，現在很多NFT都以圖像為主，圖的設計本身已經開始出現好壞區別，消費者或買家眼睛都很利，其實可以分辨NFT產出的品質優劣。

其次，黃亮勛指出，現在NFT發行很多是藝人聯名、品牌合作，霹靂也很了解媒體運作方式。NFT商業模式要先想清楚，要先有穩定現金流進來，才能實現對買家的承諾。

據他觀察，目前大部分NFT價值來自信任，發行者很會「畫餅」，卻也開始出現詐騙、執行上的問題；因此投資人開始冷靜思考，到底買NFT有什麼保障，如果出事要如何彌補買家權益等。霹靂是公開發行公司，「要找人都找得到」，對於投入NFT領域是有優勢的。

黃亮勛說，元宇宙是新的載體和創作方式，是很好的機會，霹靂做NFT是為了結合社群營運與行銷，全球大型IP公司要考慮的事情更多，不會那麼快投入，畢竟透過影視版權可以賺的錢比NFT更多。

據他估算，發行一個NFT可以創造的營收約新台幣1億元至3億元，但對霹靂而言，更大效益是對全球曝光，有助拓展新的用戶和市場。

黃亮勛說，台灣所有影視公司放在全球格局來看，都是小個體，然而都有站上新舞台的能力；在元宇宙世界裡，至少大家都在同樣的新起跑點上，台灣影視娛樂可以擁有「彎道超車」的機會。（編輯：張良知）1110202