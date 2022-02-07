看好政府發行數位貨幣 施振榮：可能5年內普及

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（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天說，未來全世界央行都可能發行數位貨幣，可以促進更多網路上的活動，形同由政府做莊家，未來政府發行的數位貨幣可能在5年內普及。

施振榮說，比特幣、NFT（非同質化代幣）對他而言就像股票買賣，由個人做莊家，但如果政府發行數位貨幣，本身就有面額價值，不像現在比特幣價格有起伏。

受到疫情影響，施振榮已連續3年透過視訊舉辦新春拜年活動，今年他分享對元宇宙和NFT看法，並邀請NFT數位藝術家吳哲宇參與。

施振榮指出，元宇宙（Metaverse）生態最重要的是內容要吸引人，最先發生的通常是娛樂，例如微軟計劃斥資687億美元（約新台幣1.9兆元）收購遊戲商動視暴雪，就是因為娛樂價值比較容易體現。

他也提到，今年算是元宇宙元年，NFT藝術作品現在剛開始發展，希望提供舞台，鼓勵台灣年輕人掌握機會。

施振榮分析，一般人買股票會談到基本面問題，對他來講是指企業營運成績。NFT藝術作品的價值則見仁見智，基本面要看多少人認定它的價值，短期可以透過炒作，但長期要吸引資金投入這些藝術品，還是需要具備價值。

曾在2009年國二時參加第5屆宏碁數位創作獎、拿下國中組首獎的吳哲宇預計今年4月首度在台灣舉辦個展及「台灣百岳NFT體驗展」，將演算藝術與NFT的互動體驗帶進數位展演平台双融域Ambi Space One。

吳哲宇認為，元宇宙是未來大趨勢，NFT帶來價值和所有權的流動與進化，不只是藝術品，更是讓價值交易、會員制成為可以跨平台快速流通的數位資產。

吳哲宇指出，要掌握元宇宙的機會，最關鍵是對於虛實整合體驗的想像，探索藝術在虛擬數位媒介解放下的新可能性。創作者對新技術的掌握尤其重要，藉由作品工具與媒介的升級，可以更快速的創作、嘗試前所未有的作品與手法與連結不同服務，擴張想像。（編輯：潘羿菁）1110207