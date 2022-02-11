藝術家高安琪加密藝術創作 省思當虛擬日益真實

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當代藝術家高安琪（圖）加密藝術創作系列Hiromita，盼啟發人們思考「虛擬越來越真實的世界」。作品在數位收藏交易平台展出後，受到注目。（高安琪提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年2月11日

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（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）當代藝術家高安琪的加密藝術創作系列Hiromita，希望啟發人們思考「虛擬越來越真實的世界」。作品日前開始在數位收藏交易平台展出後，受到注目。

作品以靈動色彩呈現奇幻風格著稱的台灣裔土耳其數位藝術家高安琪（Melek Anqi Kocasinan）走入加密藝術認證世界，最新的NFT創作系列Hiromita於1月間開始在藝術平台展出，受到收藏界關注。

NFT是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）的縮寫，每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

高安琪創作的Hiromita有一張大圓虎/貓臉，張開血盆大口，露出尖利牙齒。這系列作品靈感源自於她的亞洲背景。

高安琪表示，華人家庭中的「鎮宅神虎」吉祥圖和中國雲南特有的鎮宅神獸「瓦貓」窯燒，被認為可以保護家庭免受邪靈侵害，「這些聖獸有著尖銳牙齒，能夠吃掉妖魔鬼怪，有鎮宅作用並可為家庭帶來財富」。

在作品中，Hiromita對觀者說「我吃掉你的虛空」。高安琪用創作賦予貓形神獸當代詮釋說：「祂吞噬了我們的空虛，提醒我們別忘了投入色彩繽紛、充滿情趣的生活。」

「缺乏歸屬感、人際關係脫節是當代人面臨的課題，疫情又使得我們的生活更數位化。」她說：「我們渴望與他人融合而不迷失自我，並且不過度地順應他人。但是在虛擬世界中的存在彷彿已經變得比我們實際的存在更重要。」

高安琪指出，Hiromita的內涵是在描繪一種「痊癒前的陣痛」，希望啟發人們思考數位世界與現實生活。

Hiromita系列由100個獨特的NFT組成，每幅數位圖像和動畫都由高安琪手繪，前16件作品1月間開始在NFT交易平台Rarible上展出。

高安琪的母親是台灣人，父親是土耳其人。曾在台、土兩地和美國接受教育的她，作品具多元文化色彩，也處理歸屬感、消費和時尚心理學等主題，同時使用數位和實體工具進行繪畫、拼貼畫等創作的手法風格獨到。

她去年曾參加伊斯坦堡當代藝術博覽會（ARTCONTACT Istanbul）、阿克瑞特雷爾藝術週（Artweeks@Akaretler）、伊斯坦堡當代藝術展（Contemporary Istanbul）、博德魯姆藝術和古董博覽會（BAAF）、伊斯坦堡藝術和古董博覽會（IAAF）等展覽。（編輯：陳惠珍）1110211

當代藝術家高安琪加密藝術NFT創作系列Hiromita，希望啟發人們思考「虛擬越來越真實的世界」。作品在數位收藏交易平台展出後，受到注目。（高安琪提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年2月11日