英國稅務機關打擊逃稅 首次查扣加密資產NFT

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國稅務海關總署今天表示，他們在一項打擊疑似藏匿資產犯罪活動的行動中，首次查扣一批非同質化代幣（NFT）。

英國女王陛下稅務海關總署（Her Majesty's Revenue & Customs）在調查一起企圖騙取政府公帑140萬英鎊（約新台幣5284萬元）案件後，查扣了3個NFT。

另外還查扣了價值約5000英鎊（約新台幣19萬元）的加密資產。

同時有3名人士被捕，他們被控涉及250家假公司的加值稅詐欺案。

女王陛下稅務海關總署經濟犯罪副主任夏普（Nick Sharp）表示，查扣的NFT尚未進行估價，主要的目的在警告那些自以為可以利用加密資產藏匿資金的人。

夏普在聲明稿中表示：「我們在新科技方面不斷與時俱進，以確保我們能趕上意圖藏匿資產的犯罪分子和逃稅者。」

NFT是一種加密資產的形式，利用區塊鏈技術的紀錄影音、甚至網路遊戲物件等數位檔案的所有權狀態。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110214