美而快進軍NFT 推網紅孵化器

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（中央社記者吳家豪台北22日電）電商集團美而快今天宣布打造虛實融合的NFT（非同質化代幣）網紅孵化器，簽下33隻NFT界網紅「無聊猿」IP授權。美而快總經理王志仁表示，希望降低NFT門檻，透過推出實體潮流服飾，讓更多消費者可以接觸NFT。

王志仁表示，NFT在全球掀起熱潮，但大部分只能在虛擬市場交易，消費者想擁有一隻無聊猿只能用以太幣購買，進入門檻高，美而快注意到市場機會。

王志仁進一步指出，這次合作是以IP授權而非買斷的方式，原本的無聊猿NFT擁有者不需要割愛出售，就能獲得衍生商品的分潤，對公司本身、合作夥伴與消費者來說，是一個皆能用最低成本獲得共同好處的三贏模式。

美而快董事長廖承豪表示，過去美而快陸續開創網紅電商、品牌孵化、流量變現等新商業模式，已在網紅經濟上打下深厚根基，這次透過投資禾東國際，以White Labs新品牌進軍NFT領域，把實體網紅的操作經驗延伸到虛擬網紅。

廖承豪說，無聊猿只是第一個NFT項目，未來還會鎖定高人氣NFT項目，繼續孵化不同的NFT網紅，並針對二創實體商品再發售專屬NFT，讓實體商品擁有者也能回到虛擬世界交易。

美而快今天舉辦產品發表會，宣布旗下子公司禾東國際將以White Labs NFT平台與33隻「無聊猿」的擁有者簽約取得IP授權，獨家發售3D立體公仔、時尚服飾等限量實體商品，並首創對無聊猿公仔發行專屬NFT。

未來消費者除可以在White Labs NFT平台官網上購買實體商品，也能在全球NFT交易平台OpenSea上進行交易，以虛實融合模式打造NFT網紅孵化器。

根據美而快提供的資料，無聊猿一隻單價最低為94顆以太幣（約新台幣700萬元）。OpenSea資料顯示，這次美而快簽下的33隻無聊猿總市值超過新台幣2.3億元。（編輯：趙蔚蘭）1110222