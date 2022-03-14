華研去年淨利減逾3成 擬配息4.5元

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（中央社記者吳家豪台北14日電）文創股華研音樂今天召開董事會通過2021年度財報，因去年演唱會停擺、授權收入未能提升，歸屬於母公司業主淨利約新台幣3.47億元，年減31.2%；每股盈餘6.56元。

華研董事會並決議配發現金股利每股4.5元，以今天收盤價86.1元計算，現金殖利率約5.23%。

華研透過新聞稿表示，2021年營運持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本規劃的演唱會停辦，為近年來首次全年大型演唱會掛零；且中國大陸監管網路娛樂環境與商業條件、衝擊產業發展，使授權收入未能提升，整體經營獲利較2020年減少。

為拓展曲庫內容資產、持續深入影視音產業，華研繼2019年投資大慕影藝後，2021年再攜手大慕影藝與凱擘影藝，合資成立泛娛樂投資公司「大曉創藝」，並與文策院合資成立「大慕可可」公司，投入影視作品的開發跨域轉譯、影視人才培育，並結合華研擅長的新人發掘與新歌開發。

此外，今年3月初華研在疫情稍緩下，完成了動力火車台北小巨蛋演唱會，並推出演唱會NFT產品，開創新的銷售領域。（編輯：楊蘭軒）1110314