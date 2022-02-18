梅蘭妮亞再推NFT藝術品 賣川普總統任內經典瞬間

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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國前第一夫人梅蘭妮亞．川普今天表示，她再次推出「非同質化代幣」（NFT）數位藝術品，而這次作品主題是丈夫擔任總統多事之秋的一些「經典」時刻。

梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）去年開設NFT銷售平台，第一件藝術品是她雙眼的水彩特寫，現在要推出的作品集則是要推崇川普的單一總統任期。

她的辦公室發表聲明說，這1萬件「數位藝術品，將凸顯川普總統當政時期的經典時刻」，例如在白宮過耶誕節等。

聲明表示，「購買這些NFT的收藏者收到後會感到驚喜」，並稱梅蘭妮亞．川普為這批藝術品提供了「創作方向」。

這個作品集名為POTUS TRUMP NFT Collection，21日將在梅蘭妮亞平台上的擴充功能販售，每件固定售價50美元（約新台幣1393元）。

2月21日是美國總統日，也將是川普備受期待的社群媒體新平台TRUTH Social正式上架的日子。

TRUTH Social是由川普推出、以圖取代臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube的社群媒體平台。他因為對去年1月6日的國會大廈暴動事件推波助瀾，而遭這些平台停權。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110218