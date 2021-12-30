梅蘭妮亞跨足NFT賣雙眼水彩畫 稱部分收入做公益

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美國前第一夫人梅蘭妮亞．川普在耶誕節前公開露面宣布一件藝術品：她眼睛的水彩特寫，以NFT形式出售。（圖取自twitter.com/MELANIATRUMP）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）在隱身公眾目光數月後，美國前第一夫人梅蘭妮亞．川普在耶誕節前公開露面宣布一件藝術品：她眼睛的水彩特寫，以「非同質化代幣」（NFT）形式出售。她宣稱部分收入將做公益，但未具體交代。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，對於任何前第一夫人來說，鑽研區塊鏈銷售領域都是罕見之舉，但梅蘭妮亞（Melania Trump）從來都不是一個可預測、也不是典型政治配偶。

梅蘭妮亞在社群媒體平台和個人網站發布聲明說：「我很自豪地宣布我在NFT上的努力，這體現了我對藝術的熱情，並將透過我的『成為最好』（Be Best）倡議行動，延續我對孩童的承諾。」她在個人推特發布17則相關貼文。

梅蘭妮亞的NFT題為「梅蘭妮亞的願景」，由法國藝術家柯龍（Marc-Antoine Coulon）繪製，在12月31日前可透過加密貨幣Solana獲得，價格取決於市場，現約為175美元（約新台幣4850元），並透過區塊鏈獲得驗證。

這項銷售對梅蘭妮亞來說應該可以大賺一筆。包括美國名媛芭莉絲‧希爾頓（Paris Hilton）、加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）與英國超模凱特摩絲（Kate Moss）等多位名人，最近都涉足NFT市場，獲利如果不是數百萬也有數十萬美元。

對於能擁有獨特數位紀念品或原創藝術品的機會，粉絲很容易買帳。

梅蘭妮亞的NFT還附帶一段音頻：「我的願景是：帶著靈感、力量和勇氣向前看。」

梅蘭妮亞在今天發表的聲明中說：「通過這項以新科技為基礎的計畫，我們將為兒童提供電腦科學技能，包括編寫程式和軟體開發，讓他們在脫離寄養家庭後得以茁壯成長。」

根據梅蘭妮亞的聲明，「部分收益」將用於兒童，但未具體說明多少比例。CNN多次嘗試聯繫梅蘭妮亞的發言人，但還沒得到答覆。

一位不願具名的前白宮官員說：「我覺得很困惑。如果是作為一個計畫，這看起來非常任意；而且以150美元的價格在網路上販售自己的藝術作品，似乎太過自我感覺良好。」

這名曾與梅蘭妮亞合作過好幾項計畫的消息人士說：「時機似乎也很怪，美國正飽受新型冠狀病毒疫情和天然災害衝擊，許多人在經濟上苦苦掙扎。」

生活闊綽的梅蘭妮亞從未公開或私下向接受CNN採訪的消息人士透露她有任何財務需求。另名曾與她共事多年的消息人士說：「憑藉梅蘭妮亞的個人財富，我當然希望有很大比例『部分收益』能夠幫助孩子。」（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1101230