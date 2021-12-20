元宇宙、NFT題材夯 遊戲股紅通通

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）NFT（非同質化代幣）及元宇宙題材引爆，法人看好遊戲產業未來有機會延伸至教育、工作相關領域，激勵股價位處相對低檔區的遊戲族群群起反攻，今天盤面包括辣椒、大宇資、泰偉均強勢亮燈漲停。

在新題材想像空間帶動下，資金轉戰遊戲類股。繼轉型第三方支付，擁有小金雞綠界科技的歐買尬續強外，近來谷底翻揚拉出波段行情的還有傳奇、橘子、華義、昱泉、網龍、大宇資、弘煜科、隆中、智冠。

法人表示，在元宇宙概念下，未來遊戲不再只是娛樂功能，而是融合虛擬與現實世界，提供一種新生活的型態，發揮遊戲的正向意義。不僅能降低許多人對於未成年人沉迷於電玩的批判，更能夠讓遊戲產業走出娛樂圈，延伸到教育、工作等領域，擴展商業價值。

宇峻今年受惠旗下遊戲「七大罪」日本市場貢獻及「三國群英傳」回歸自營，加上海外授權業務擴大挹注，獲利顯著成長，未來將投入新台幣4.7億元的硬體等研發費用，並提升「三國群英傳」的經典IP價值，以開發單機遊戲及IP授權方式搶攻市場。

傳奇明年將推出3款新作搶市，包括「精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎」日文版、HONOR OF HEIRS（中文名稱未定） 及名MONSTER WAR的SLG類型遊戲。針對近期火熱的NFT題材則仍在研究階段。

鈊象累計今年前11個月每股稅前盈餘為74.62元，寫下歷史新高表現。鈊象現階段主要成長動能來自旗下6大產品線以及美國遊戲授權的業績持續成長，推升獲利激增。

中信投顧指出，不同於其他遊戲代理商，鈊象致力於自研遊戲，毛利率與獲利率穩定度優於同業，又具高殖利率題材，股價有撐，因而給予「增加持股」投資評等，推測未來12個月合理股價924元。（編輯：趙蔚蘭）1101220