元宇宙遊戲風潮吹向中國 官媒示警成詐騙溫床

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）元宇宙遊戲風潮吹向中國，不少業者號稱玩遊戲就能賺錢、每月收益達100%。官媒示警，已陸續傳出民眾遭騙血本無歸，這類領域可能被有心人士利用，涉及非法金融活動，成詐騙溫床。

近期，隨著元宇宙的概念逐漸受到世界各國的科技巨頭重視，各種元宇宙的衍生應用也進入了資本市場。其中遊戲產業是受益者之一，不但股價水漲船高，各式打著元宇宙遊戲的產品也如雨後春筍般，在世界各國的遊戲市場中出現。

根據北京青年報報導，這波元宇宙遊戲風潮也吹向了中國，然而在許多民眾還沒有弄清楚什麼是「元宇宙」時，已經出現了號稱能夠「躺著賺」、月收益100%的「元宇宙遊戲」。這類遊戲不僅暗藏騙局，甚至可能涉嫌非法集資或金融詐騙。

報導指出，這類「元宇宙遊戲」與普通的網路遊戲一樣，大多是網頁遊戲，遊戲操作也簡單，門檻低自然容易讓人上手，卻也更容易被騙。

據調查，最常見的元宇宙遊戲詐騙，是宣稱可以在遊戲內協助投資「元宇宙資產」，例如房地產、虛擬貨幣，投資報酬率號稱50%到100%不等。然而必須先在現實世界支付一筆「仲介費」給中間人。

報導引述業內人士表示，藉由架設虛構網站或遊戲服務，誘騙使用者付費購買虛擬貨幣，不僅暗藏龐氏騙局，而且要用虛擬貨幣結算，其本身可能已經涉嫌非法集資或金融詐騙。

其中一個被點名詐騙的元宇宙遊戲，要求民眾註冊帳號時須先支付人民幣6000元（約新台幣2萬6000元），隨後在遊戲中的投資須另外付費購買虛擬貨幣，而且遊戲內的每筆獲利必須另外繳交20%的費用。

報導說，近期已陸續傳出玩家被騙的消息，有些人是帳號無故被凍結，無法將錢取出，也有人是遊戲平台無預警消失，血本無歸。（編輯：周慧盈）1101221