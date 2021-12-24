王雪紅：元宇宙是勢在必行 宏達電布局已久

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（中央社記者張建中台北24日電）宏達電董事長王雪紅今天表示，元宇宙是一個勢在必行的科技發展，宏達電已布局很久，歡迎大家一起加入元宇宙。她並說，明年可能會有通膨，加薪是必然的。

王雪紅中午與威盛董事長陳文琦一同出席威盛舉辦的耶誕市集義賣活動，與威盛員工們同歡。

在受訪時，王雪紅說，對於元宇宙，她非常相信是一個勢在必行的科技發展；宏達電在這方面布局很久，相信科技加上人文就會釋放夢想，夢想裡會進入一個很豐盛的內容。

王雪紅指出，慶幸宏達電在5、6年前就開始布局虛擬世界，這世界是360度空間，可以連結手機、電腦及所有硬體裝置。

她說，邀請大家一起加入元宇宙，因為所有技術都是一體兩面，有好與壞，如果有正向思想，希望為社會、下一代做出貢獻，要積極做更好、正面和使人有益的內容。下一代進入元宇宙，就可以很安心，知道他們在受教育、受照顧。

針對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）認為，元宇宙只是一個噱頭，王雪紅表示，對馬斯克非常尊敬，只是每個人都有專精的一面，世界上有很多東西需要每一個人的夢想去達成，非常鼓勵大家進入元宇宙。

至於明年是否加薪，王雪紅說，明年可能會有通貨膨脹，所以加薪是必然的。（編輯：康世人）1101224