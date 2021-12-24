施振榮：台灣除了硬實力 應打造東方特色元宇宙

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科技部24日在台南資安暨智慧科技研發大樓聯合啟用典禮，並舉行「創造大南方的新宇宙時代」論壇。宏碁集團創辦人施振榮今天表示，面對未來元宇宙的新機會，台灣應該發展「以人為本」的新科技應用服務，打造具東方特色的元宇宙。（科技部提供） 中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日

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（中央社記者蘇思云台南24日電）面對未來元宇宙的新機會，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣除了在硬體設備中扮演關鍵角色，更應該發展「以人為本」的新科技應用服務，打造具備東方特色的元宇宙。

施振榮今天出席科技部在台南舉行的「創造大南方的新宇宙時代」論壇，對元宇宙時代產業發展趨勢方向提出看法。

施振榮表示，元宇宙（Metaverse）透過硬體建設實現虛擬內容，在這過程中所需要的硬體設備、IC部分，台灣絕對會在其中扮演關鍵角色。

施振榮指出，元宇宙在硬體上做各種不同情境的應用，台灣應該發揮具備「東方矽文明」的特色，「以人為本」作為發展應用科技的目標。發展元宇宙，一定要給非理工領域的文化創意人員很多空間，展現想像力，希望可以打造出西方嚮往、具備東方文化特色的元宇宙。

施振榮指出，在真實世界中，自己也透過舉辦台灣的新年音樂會，希望有朝一日可以跟維也納新年音樂會齊名。另外，像是科文双融投資顧問公司，在台北101大樓裡面，首創5G＋4K全沉浸藝文數位展演場域「双融域AMBI SPACE ONE」，透過創新思維，打造感動人心的內容。

施振榮指出，台灣應該要有企圖心，不能只是靠工程師，應該要積極參與、創造出未來比較嚮往的元宇宙，相信在多方合作下，台灣未來不僅掌握硬體機會，還要在精神文明領域對世界做出更多貢獻。

不過，施振榮也坦言，Metaverse一詞，就像當年Internet出現一樣，希望有可能會落空，也確實可能出現泡沫。不過，自己還是希望有機會，可以看到元宇宙的新世界。

鑑智實相科技公司董事長高志明也對元宇宙提出6個觀點。第一，時代轉變很快，過去有電影「楚門的世界」描述主角生活在超大攝影棚，如今全球監視器數量爆發，可能已經超越電影描述的世界，元宇宙所提及的未來更是貫穿虛實。第二，面對元宇宙，政府不要只是看到「大」，台灣的情形可能很難比「大」，但是可以做小而美。

高志明也說，第三，年輕人未必一定要到全球最大的幾家公司上班，呼籲年輕人重視自己的專業與能力，也可以在元宇宙中找到利基點，創造自己滿意的事業；第四，元宇宙打造的新宇宙，可能缺乏道德規範、法令依據，未來可能面臨更多科技與跨國犯罪，盼政府超前部署。

高志明指出，第五，發展新世界，有許多科技應用，資訊安全將會是最重要的事情，台灣資安產業應該有很多發展機會；第六，政府應該把新成立的科技部會設立在台南、高雄或是屏東，導正過去重北輕南的政策，讓南部人才不用北漂，就能找到好工作。（編輯：楊凱翔）1101224