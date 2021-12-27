林百里：元宇宙是第三波科技 商機遍地開花

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（中央社記者吳家豪台北27日電）代工廠廣達旗下雲達科技5G Open Lab今天開幕，廣達董事長林百里指出，元宇宙是第三波科技趨勢，商機會遍地開花，廣達要改變經營模式、走向開放，可以有N個客戶。

雲達與英特爾共同打造的5G Open Lab，提供自行研發企業專網設備，讓軟硬體解決方案夥伴進行端到端的整合開發與測試，將作為雲達與開放生態系合作的基地。

林百里指出，每次科技大躍進都會帶來應用模式的改變，超高速運算、超連結通信、人工智慧（AI）運算、高效能運算、5G、6G等技術在2020年加速演進。這些變化會把人們帶到虛擬化世界，這次疫情終於體驗到虛擬化的好處，效率反而提高。

他說，現在談起元宇宙，大家都很興奮，元宇宙是第三波產業趨勢，將是未來10到20年最重要的行為改變。每一波演變之前，廣達都會領先研發，盡快把產品推出到市場，得到領先優勢。

林百里提到，第一波產業趨勢是筆記型電腦，在沒人相信會成功之前，廣達已經做好，得到很好成績。第二波雲端也很多人不相信會成功，廣達也得到很好的成績。第三波產業趨勢是元宇宙，要使用的關鍵硬體包括擴增實境（AR）、 虛擬實境（VR）、AI伺服器、雲端伺服器、機器人等，這些廣達都準備好了。這些硬體都可以用5G連結並執行任務，可見5G連結多麼重要。

林百里認為，企業5G與公網5G不一樣，具有低延遲、高頻寬的優點，是智慧城市需要的關鍵技術。5G應用模式的改變會發生在每個人、每個地方和每個時間，會有非常龐大的商機。

他表示，進入5G、元宇宙領域後，商機可以「遍地開花」，過去廣達做ODM，現在筆電不到10個客戶，雲端也不到10個客戶，但元宇宙可以有N個客戶，所以廣達要改變經營模式，要走向開放，要建立Open Lab，需要合作夥伴共同研發新應用，共創新商機，希望大家一起來幫忙。

林百里笑稱，廣達未來負責做工具，合作夥伴負責做解決方案，「你們去打仗，我們做刀槍，以後好多年的機會大家都可以一起來」。（編輯：郭無患）1101227