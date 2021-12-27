中華電元宇宙訓練開課 遠傳攜龍巖導入線上祭拜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）中華電信布局元宇宙智慧應用，今天宣布與佐臻公司簽署協議書，合辦擴增實境（AR）與延展實境（XR）訓練課程。生命禮儀服務業者龍巖攜手遠傳電信，導入電子訃聞、線上祭拜等數位科技服務。

中華電信發布新聞稿表示，與佐臻公司在AR/XR培訓業務上展開更深度合作，除了公司內部訓練、企客事業群客戶訓練及專標案合作廠商訓練外，將在台灣對5G XR生態系合作夥伴與有興趣開發AR/XR應用的企業、學校、政府單位，提供最新AR/XR培訓課程，協助產品與開發人員快速發展相關的智慧應用。

中華電信學院院長簡志誠說，為擴展5G AR/XR相關智慧應用與垂直產業商機，中華電信學院扮演產官學研交流平台的角色，建構5G智慧應用的培訓、試驗及垂直產業展示場域，與佐臻公司攜手合作AR/XR培訓課程，進行5G AR/XR相關人才培育。

另外，龍巖攜手遠傳電信，共同開發數位科技體驗方案，由遠傳協助龍巖導入電子訃聞、陵園購物商城結合線上祭拜、線上簽約繳件系統等智慧與綠色環保服務。

遠傳也為龍巖規劃客戶服務專區的商品及繳款查詢系統，透過24小時智能線上系統即時為客戶解答。新客戶專區上線後，比舊客戶專區使用率成長逾1倍，同時減少客戶電話進線客服比例達22%。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，龍巖一向引領生命產業服務創新，遠傳與龍巖攜手，以數位科技為生命服務帶來更多人性化的創新應用，讓家屬追思的心情不受疫情限制。（編輯：楊凱翔）1101227