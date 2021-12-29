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宏達電打造元宇宙 登Yahoo第4季爆紅台股冠軍

2021/12/29 11:21
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（中央社記者吳家豪台北29日電）Yahoo奇摩股市App今天公布2021年第4季10大爆紅台股榜，智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電受惠於元宇宙題材，奪下冠軍；同集團的威盛也入榜，位居第5名。

10大爆紅台股榜是根據Yahoo奇摩股市App今年第4季與第3季瀏覽量相比的季增幅度所得出的排行榜。

根據Yahoo奇摩提供的新聞資料，整體榜單持續由中小型股攻占，其中以電子股最受矚目；第2名為主攻低軌道衛星題材的建漢，投資人關注產品線是否能拓展到Wi-Fi 6、窄帶物聯網、5G固定無線網路存取（FWA）等領域；第3名為聚焦背光模組產品、且11月營收創4年新高的中光電。

Yahoo奇摩指出，疫情帶動民間與企業通訊需求提升，通信及網路設備大廠合勤控前11個月營收創歷史新高，排名爆紅台股榜第6。投資人也關注太陽能模組廠安集、生產胎壓偵測系統與儲能系統的系統電，分別排在第8、9名。

生技股藥華藥因研發罕病新藥Besremi在美國上市，股價一路飆漲，登上第4季爆紅台股榜第4名。

此外，受到科技業景氣熱絡影響，化學品供應鏈後市看好，以清洗、蝕刻印刷電路板與矽晶圓的電子級硫酸為主力產品的中華化，以及近期在醫藥用化學品領域營收倍增的永光皆登上爆紅台股榜，分別排第7、10名。

從2021全年榜單來看，航運、晶圓代工、面板、鋼鐵及記憶體都是關注焦點，年度10大熱門台股依序為長榮、陽明、台積電、聯電、群創、鴻海、中鋼、友達、萬海、華邦電。（編輯：林淑媛）1101229

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