外資看旺ABF三雄 台光電斥資21.6億擴產

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（中央社記者江明晏台北3日電）美系外資指出，預計ABF供需缺口將擴大，看旺ABF載板三雄南電、欣興、景碩，並上調目標價；此外，因應市場對載板材料的需求，台光電宣布擬斥資21.6億元擴產，打造第三成長引擎。

美系外資出具報告指出，今年ABF產業有望在大多數關鍵技術行業中實現最強勁的成長，先進封裝持續升級是關鍵需求驅動因素，預估2021年至2025年收入複合年成長率為65%，且元宇宙（Metaverse）或擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）設備的任何成長趨勢，都可能預示著進一步的成長。

美系外資指出，2010年代，ABF產業嚴重供過於求，導致產業獲利能力低迷；在2020年代，由於建設性的需求上升趨勢，以及更複雜的ABF設計，導致產能增加的困難越來越大，認為顯著的供應緊張，將成為ABF產業的新常態，與2021年相比，預計ABF供需缺口在2022年將擴大，並且在2023年及以後也應該會繼續擴大，這也對ABF未來定價環境和獲利能力非常有利。

著眼相關因素，美系外資重申買入ABF載板三雄，並上調目標價，將南電目標價從1050元上調為1150元、欣興從350元調整為400元、景碩也從350元調為400元。

此外，環保基材大廠台光電目前產能滿載，廠房空間已不敷使用，將投資新台幣21.6億元，購買近萬坪的土地，新建現代化載板產線及研發中心，預計2023年完工。台光電表示，載板需求高漲，因應市場需求，台光電提前正式建立相關產能，打造HDI和高速材料市場之外的第三個成長引擎。

台光電指出，在電動車強勁需求帶動的毫米波天線載板市場與高階先進封裝InFO技術興起，AiP載板趨勢看俏下，台光電將自有類載板技術延伸到載板領域，為日、韓業者以外，全球唯一以自有技術具備生產載板材料，並已取得美系及台系等國際大廠訂單的基板廠商。

為滿足客戶對載板材料的需求，台光電表示，將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到30萬張，除了提供所有載板客戶所需的產能以外，尚能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求。（編輯：楊凱翔）1110103