中國元宇宙商標超過7000個 餐飲搶註引批評

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國瘋元宇宙，相關商標註冊已經超過7000例，其中不乏科技大廠、汽車、娛樂產業。除了這些看似理所當然的產業外，餐飲業、清潔用品相關企業也搶註商標，引發蹭熱度質疑。

隨著元宇宙的概念出現後，各種有關元宇宙的延伸應用一直是討論的熱點，虛擬實境、遊戲或社交等各種領域都被點名是最有可能最先成功變現的應用，因此各路資本紛紛加碼進場。

根據AI財經社、21世紀經濟報導，為了預先卡位元宇宙商機，不少企業在進場投資之前，搶先註冊元宇宙的相關商標。根據中國企業徵信資訊平台啟信寶與天眼查，至今至少已經有超過7000筆與「元宇宙」有關的商標註冊，而且數量還在持續增加。

報導指出，這些公司中，不僅有百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動等網路巨頭企業，也有不少具有規模的科技公司。由於看好元宇宙商機，A股市場的投資人也密切關注這些公司涉及元宇宙的相關業務進展。

然而在眾家企業搶進元宇宙領域的同時，也發生了不少看似與元宇宙無關的企業，搶註冊相關商標，引發蹭熱度的批評。

報導提到，中國知名連餐飲，像是奈雪的茶、蜜雪冰城等茶飲品牌，也加入了「元宇宙」大軍，註冊了多個商標。蜜雪冰城坦言並沒有明確的計畫，註冊元宇宙商標只是保護性註冊，為了避免以後可能出現仿冒。

報導分析，快速性消費品領域的競爭非常激烈，為了盡可能讓消費者留下深刻印象，樹立品牌忠誠度，必須注重廣告和行銷手段，盡可能提高產品知名度，培養使用者黏著度。「快速消費品進入元宇宙，本質上仍然是想蹭熱度、做網紅，與技術開發和進步沒有關係。」（編輯：繆宗翰）1101222